2025年7月、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスで新国立劇場が主催する初めての海外公演。上演作品「ジゼル」（TristramKenton/新国立劇場バレエ団提供・共同）【ロンドン共同】英国舞踊批評家協会は15日、2026年の最優秀カンパニー賞に新国立劇場バレエ団を選んだ。新国立劇場は昨年、海外初となる主催公演をロンドンで行った。演目はロマンチックバレエの傑作「ジゼル」で、英国で高い評価を得ていた。新国立劇場の舞踊芸