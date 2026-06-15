ＲＩＺＩＮは１５日、埼玉・川口市内で、女子スーパーアトム級に関する記者会見を実施。同階級のワンマッチ４試合を行い、大みそかのバンテリンドームナゴヤ大会で王者決定戦を行うと発表した。会見には第１子出産のためベルトを返上した伊澤星花が姿を現し、ＲＥＮＡ、大島沙緒里、須田萌里、ケイト・ロータス、ＮＯＥＬ、榊原信行ＣＥＯ（６２）に猛ゲキを飛ばした。華やかにドレスアップした女子選手が登場した会見場に、