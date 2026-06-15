ノアの「ＷＲＥＳＴＬＥＭＡＧＩＣ（ＷＭ）」（１５日、後楽園ホール）で、清宮海斗（２９）がタイタス・アレクサンダー、アーチー・コールと?ＭＡＧＩＣ三銃士?を結成した。「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」の年間最大興行であるこの日に向け、事前にＭＡＧＩＣ三銃士の相手として新日本プロレス、ドラゴンゲート、ＤＤＴの各団体海から「代表選手」の登場が予告されていた。そしてこの日登場したのは、ザック・セイバー