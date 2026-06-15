【モデルプレス＝2026/06/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）のイベント「今日好き夏まつり supported by GRL」（以下、「今日好き夏まつり」）を、2026年8月10日にSGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）にて開催することが決定した。【写真】「今日好き」インチョン編、美男美女が勢揃い◆「今日好き夏まつり」開催決定「今日、好きになりました。」シリーズ（以下、