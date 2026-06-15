【モデルプレス＝2026/06/15】フリーアナウンサーの青木裕子が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。個性的な手作り弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「絶対に喜ばれる弁当」◆青木裕子、冷やしラーメン弁当公開青木は「お弁当」「冷やしラーメン」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。弁当箱にはたっぷりの麺、ほうれん草、にんじん、肉が彩り良く詰められている。スープはボトル容器に小分けされており、