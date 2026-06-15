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米１０年債利回りは４．４４９%で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:46）（日本時間21:46）（%） 米2年債 4.041（-0.040） 米10年債4.449（-0.030） 米30年債4.952（-0.014） ドイツ2.952（-0.043） 英国4.804（-0.032） カナダ3.371（-0.030） 豪州4.807（-0.005） 日本2.573（-0.044） ※米債以外は10年物