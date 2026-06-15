元「ＢｉＳＨ」のハシヤスメ・アツコがハワイでトライアスロンに挑戦したことを明かし、話題になっている。１５日にインスタグラムで「人生初！ホノルルトライアスロンに挑戦してきました！」と明かしたハシヤスメ。「ＳＷＩＭ▶︎ＢＩＫＥ▶︎ＲＵＮをぶっ通しでやるなんて勿論初めてで、体力に少しの自信はあったものの挑戦したことないことで始まるまでは緊張してました…でも！ハワイの海は泳いで