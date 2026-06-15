義父がパチンコで大損して荒れた話を、夫・吉人があっさり話してくれる場面…なんだかすでに義実家の大変さが伝わってきますよね。一人で義実家を守っている義母のことが、ちょっと心配になってしまいます。そして完璧な優しさを見せる夫の姿。頼もしいはずなのに、どこか気になる部分もあって…このまま順調にいくのか、少し不安な予感もしてきますね。>>【まんが】本当の被害者は誰？(ウーマンエキサイト編集部)