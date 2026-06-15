Mrs. GREEN APPLEが、9月30日にオリジナルアルバムを発売する。きょう放送のTBS系『テレビ×ミセス』の最後にサプライズで発表した。また、新たなキービジュアルを公開し、3年ぶりアリーナツアーの詳細も発表した。【画像】Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』ビジュアル新アーティスト写真は、メンバーの“キャラクターが爆発”したビジュアル。さらに、約3年ぶりのアリーナツアーを開催することも