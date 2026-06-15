「今日ごはんいかない？」って…え？ ふたりで？いつもは夫を介して誘われるのに、なぜが個人的なお誘いが。夫の同僚の目的はなに…!?>>【まんが】不倫され慰謝料◯◯◯万円ゲットした妻の話(ウーマンエキサイト編集部)