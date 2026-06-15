歌舞伎俳優の中村鴈治郎さん（67）が15日、令和8年7月歌舞伎鑑賞教室『神霊矢口渡』の取材会に出席。あまり歌舞伎を見たことのない層に向けての上演について、意欲を見せました。この鑑賞教室は国立劇場が主催し、歌舞伎の魅力をより多くの人に気軽に楽しんでもらおうと、解説と併せて充実した俳優陣による人気演目を上演するものです。鴈治郎さんは公演について「（歌舞伎を）自分から見たいという方とそうじゃない方と当然違いが