【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FANTASTICSの冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』の放送が決定。併せて、メインビジュアルが初解禁となった。 ■初回放送は特別編、5年間の番組の魅力をぎゅっと凝縮 FANTASTICSの大人気地上波冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS』は、とある喫茶店に集まったメンバーが、ちょっと懐かしいカルチャーを学ぶため毎回超豪華なレジェンドをゲストに招き、トークと企画でメ