新潟市議会6月定例会が開会し、中原八一市長が本会議で議案の提案理由を説明しました。 中東情勢を受けたエネルギー価格高騰に対応するため国会で6月に成立した補正予算に基づき、新潟市には政府から約3億円が交付される予定です。中原市長は、定例会の会期中にこの交付金を活用した補正予算案を追加提案する考えを明らかにしました。 このほか、2025年度の市の決算について税収が増えたことや歳出面で不用額が生