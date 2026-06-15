日本銀行は１５日から２日間の日程で開く金融政策決定会合で、当面の金融政策に関する議論を始めた。中東情勢の悪化で原油価格が上昇したことを受け、日銀内では物価が想定より上振れするリスクへの警戒が強まっている。決定会合では昨年１２月以来となる利上げを決める公算が大きい。病気治療のために入院中の植田和男総裁が欠席するため、政策は副総裁２人、審議委員６人の計８人の政策委員による決定となる。議長役は氷見野