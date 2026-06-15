6月22日放送の「しゃべくり007」はラーメン大好き葉加瀬太郎が登場！ラーメン推し活ブーム到来！マニア葉加瀬太郎が全国の名店をすすりまくり！！取材NGの名店から1時間待ちの行列店までテレビ初登場シン・ラーメンに衝撃！！