2026年6月15日、韓国メディア・ニューシスはワールドカップ（W杯）北中米大会の会場で韓国人に対して「つり目」のジェスチャーを行い、人種差別との批判を受けたメキシコ人男性が公開謝罪し、所属団体の会長職を辞任したと報じた。記事によると、問題となったのは12日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・アクロンで行われた韓国対チェコ戦での出来事。会場で観戦していた韓国人インフルエンサーの後方に座ってい