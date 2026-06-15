FANTASTICSの大人気地上波冠番組「FUN！FUN！FANTASTICS」。その最新作の放送が7月1日(水) 25時45分から日本テレビで放送決定！ 6年目に突入の今年は「祭」がテーマ！初回放送でさまざまなプロジェクトが明らかに FANTASTICSが本人役で登場し、時代を創った豪華レジェンドゲストからさまざまなカルチャーを学ぶシチュエーションコメディ。最新作の放送を前に、メインビジュアルが初解禁！ 「和洋折衷