アメリカとイランの和平合意を受け、経済界からは歓迎の声があがる一方、ホルムズ海峡封鎖以前には戻らないとの見方も示されました。経済同友会・山口明夫代表幹事「米国とイランの合意については、歓迎したいと思います」経済同友会の山口代表幹事はこのように述べた上で、原油やナフサなどが円滑に調達されて、サプライチェーンの障害が早期に解消されることを期待したいと話しました。一方で経済界の対応としては、今後の情勢変