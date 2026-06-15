G大阪FW唐山翔自（23）がJ2札幌に期限付き移籍することが15日までに決定的となった。複数の関係者によると、交渉成立まで秒読み段階。アカデミー出身のアタッカーが、さらなる飛躍を求めて北の大地へと渡る。唐山は攻撃的MFだけではなく、イェンス・ヴィッシング監督が就任した今季は右サイドバックにも挑戦。サイドアタッカーとして百年構想リーグ6試合1得点、ACL2では2試合に出場した。突破力や運動量が向上し、今季最終戦の