サッカーのイングランド・プレミアリーグ、リバプールは１５日、「Ｗａｔａｒｕ♥」として公式インスタグラムを更新。「日本サッカー協会（ＪＦＡ）は負傷によってＷ杯から離脱した遠藤航へのサポートを示した」と投稿。Ｗ杯北中米大会のオランダ戦で日本代表の主将、ＤＦ板倉滉が、遠藤の背番号６のユニホームを手にグラウンドに立つ写真を投稿した。リバプールに所属する遠藤は、この日の試合４日前に無念の離脱。自身