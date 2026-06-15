スマホで動画を見たり音楽を流したりする時、「ちょうどいい置き場所がほしい……」と思うこと、ありませんか？ 今回見つけた【ダイソー】の「スマートフォンスタンド」は、シンプルながらちょっとユニークな形が印象的。実際に使ってみると、音楽を聴く時間のお供にぴったりで、動画視聴や“ながら使い” にもかなり便利でした！ 生活感が出にくいマットなホワイトが◎ 【ダイソー】「スマー