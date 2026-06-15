近年はアメリカや中国の間で地政学的緊張が高まっており、非友好国の利益になり得る産業機械やハードウェアが輸出禁止措置を受けています。Appleが1999年から2004年にかけて発売したPCのPower Mac G4もアメリカ政府による輸出禁止措置を受けましたが、当時Appleの暫定CEOであったスティーブ・ジョブズ氏はこの輸出禁止措置を逆手に取ったマーケティングを行ったとのことです。Apple made marketing gold from the export ban on Po