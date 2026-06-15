サッカー日本代表が１５日、強豪・オランダと対戦し、貴重な勝ち点１を獲得した。試合会場の米ダラスで生観戦したお笑いコンビ「カカロニ」は日本の成長に感動し、劇的なドローに熱狂。スポーツ報知の取材に喜びの思いを語った。（古本楓）生観戦の興奮冷めやらぬ中、２人はかみしめるように言葉を並べた。栗谷（３６）は「２点目、セットプレーでオランダから点を取るのはすごいと思った。いい試合見たなと感動しました」。