ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）の冠番組最新作『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』（7月1日スタート毎週水曜深1：45〜深2：15※全3話※関東ローカル）が、日本テレビで放送されることが15日、発表された。それに先立って、キービジュアルも公開された。【ソロカット】きらびやか！FANTASTICSお祭りビジュアル同番組は、FANTASTICSが本人役