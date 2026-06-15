自民党の野田聖子衆議院議員が、障害のある高校1年生の息子・真輝さんへの医療的ケアの様子を公開し、注目を集めている。【映像】野田聖子議員と息子の2ショットや息子が入院していた時の写真2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて母・野田の当選を喜ぶ姿なども公開してきた。