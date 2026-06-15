【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【映像】どっちの得点？小川→鎌田のゴール（実際の様子）日本代表の劇的な同点ゴールを生み出したFW小川航基が、 “得点者訂正”の裏側やMF鎌田大地とのユーモアあふれるやり取りを明かした。日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のリードを許す苦しい展開となったが、57分と88分