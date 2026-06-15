W杯グループF第1節、日本代表は15日にオランダ代表と対戦した。三笘薫、南野拓実と主力を欠く中で、森保一監督はお馴染みの3バックを選択。勝利を目指し、初戦に臨む。前半は0-0に終わり、スコアが動いたのは後半。51分にフィルジル・ファン・ダイクのゴールで先制を許すも、6分後に中村敬斗のゴールで同点に。64分には追加点を許したが、終盤の89分に鎌田大地の得点で再び追い付き、結果2-2の痛み分けに終わった。ボール支配率、