W杯グループF第1節オランダ対日本の一戦は2-2の痛み分けに終わった。前半互いに得点は生まれず、臨んだ後半戦。51分、フィルジル・ファン・ダイクのゴールで均衡が破れた。その後オランダがクリセンシオ・サマーフィルに、日本では中村敬斗、鎌田大地の2ゴールの計4得点が生まれ、初戦は互いに勝ち点を分け合う形に。『Daily mail』ではドローに終わったオランダ対日本を分析。組織力はあるものの、優勝するには力が欠けているとオ