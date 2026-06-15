セリエAのミランに新監督の就任が近づいている。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、元マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリムがミランの新監督となるようだ。2028年までの2年契約＋1年間の延長オプションが付いた契約で口頭合意に達したという。ミランは25-26シーズンをイタリアでの経験豊富なマッシミリアーノ・アッレグリ監督のもとでスタートさせるも、最終的なリーグ成績は5位