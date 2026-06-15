イタリアを訪問中の高市総理は15日、メローニ首相と会談し、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことを受け、合意の着実な履行に向け、緊密に連携することを確認しました。高市総理「米国とイラン間で、お互い合意に至ったことを歓迎しました。今回の合意が迅速かつ着実に履行されて、中東地域全体の平和と安定が実現されることを願っています。また、そのための緊密な連携をジョルジャ（メローニ首相）と確認しまし