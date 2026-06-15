タレントのマツコ・デラックスが１５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。カスタマーセンターに相談の電話をした際の相手方の対応について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ネットのトラブルなどで頼みの綱となるのがカスタマーセンターだが、いざ電話をかけてみると、いっこうにつながらず自動音声の“無限ル