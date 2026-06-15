中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）が、G・G佐藤氏（47）とT―岡田氏（38）が司会を務めるパーソルパ・リーグTV公式の「月曜日もパテレ行き」に出演。将来的な監督就任に対して注目発言を行った。視聴者から「いつ監督やるんですか？」と質問された。山本氏は「僕が入閣を断ってるんじゃないかってファンの方いらっしゃるんですけど、そんなことないですよ」と、切り出した。そして「言われたら死ぬ気でしますよ」と