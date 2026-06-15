ＳＫＥ４８の野村実代（２３）が、デビュー１０周年を記念した初写真集「美しい方程式」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を１５日、発売した。同日、未公開カット第２弾も解禁された。野村は「いつも応援ありがとうございます♡発表させていただいてから、毎日ファンの皆さんから喜びの声が私の元に届いて本当に幸せな気持ちでいっぱいです！勇気を振り絞って写真集を出すことを決めて本当によかったです！」と感謝。「誰かの野村