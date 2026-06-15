台風や新型コロナウイルス禍で２度の中止となった末に、悲願の地・等々力でラストライブを開催したＳＨＩＳＨＡＭＯ（ＧＯＯＤＣＲＥＡＴＯＲＳＲＥＣＯＲＤＳ／ユニバーサルシグマ）川崎市出身の３ピースロックバンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ（シシャモ）」が１３、１４の両日、川崎市中原区のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行い、デビューから１３年にわたる活動に幕