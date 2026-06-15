グラビアアイドル宮田みほが15日、インスタグラムを更新。グラドル集合写真を投稿した。宮田は「本日発売の#ヤングマガジン29号の巻末グラビアに登場しています〜108人で集合して撮影したよ！」とコメントし、グラドル集合写真と自身のビキニ姿を投稿した。宮田は白いひもビキニを着用。ビキニの下部からは、ふっくら下乳をチラ見せさせている。宮田は11月16日生まれ、スリーサイズはB86−W61−H84センチ。SNSのプロフィルには「