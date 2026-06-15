【モデルプレス＝2026/06/15】モデルの近藤千尋が6月14日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自宅でプール開きしたことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル、彩り豊かなサラダ＆娘3人のはしゃいだ姿◆近藤千尋、自宅でのプール開きを報告近藤は「ばぁばがヘルプに来てくれて 幸せな毎日です」「ゆっくり休めました」と感謝をつづり、写真を投稿。アボカドやミニトマト、キウイフルーツ、レタス、スライス