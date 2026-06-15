【モデルプレス＝2026/06/15】乃木坂46の池田瑛紗が6月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップス姿を公開した。【写真】乃木坂メンバー「ビジュ最強」ほっそり腕際立つ◆池田瑛紗、ほっそり二の腕輝くノースリベスト姿披露池田は「夏が来てるな〜」と記し、海を背に撮影した写真を投稿。フロント部分にステッチが施されたノースリーブのデニムベストに黒のボトムスを合わせたスタイルで微笑む姿が収められており、ほっそ