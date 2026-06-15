【モデルプレス＝2026/06/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月14日、自身のInstagramを更新。黒髪姿を公開した。【写真】指原プロデュース28歳美女「色気がすごい」オフショ◆大谷映美里、黒髪×キャミ姿のアップショット披露大谷は「沼って〜」とつづり、アップショットを投稿。これまでのブラウンから黒に髪色をチェンジし、胸元にレースがあしらわれた黒のキャミソールを身にま