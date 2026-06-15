【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの川崎希が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。FIFAワールドカップ2026を楽しむ息子の姿を公開した。【写真】元AKB3児のママタレ、サッカーボール蹴る息子の後ろ姿◆川崎希、W杯楽しむ息子の姿を披露川崎は「すごい〜」「アレクとかげとらは朝から早起きして観てた」とつづり、テレビ画面に映る試合のカットを投稿。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと息子が、