【モデルプレス＝2026/06/15】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後ダイエットの様子を公開し、話題となっている。【写真】32歳クリエイター「見習いたい」激変産後ダイエット◆ゆうこす、産後ダイエットのビフォーアフター公開ゆうこすは「80kg→51kg」「妊娠中28kg増え、無痛の麻酔効かなくなり、産院出たあと即大学病院入院！だったけど、1年で戻した」「筋肉量