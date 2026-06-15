【モデルプレス＝2026/06/15】AKB48の伊藤百花が6月15日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピースを身に着けたショットを公開した。【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンターが「お人形さんみたい」https://mdpr.jp/news/detail/4799016◆伊藤百花、ノースリワンピで美腕輝く伊藤は、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）への出演を報告し、同番組スタジオでのオフショットを投稿。ベージュのボディに、白