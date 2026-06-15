【ローマ＝田島大志、ロンドン＝横堀裕也】高市首相は１４日、ロンドンで英国のスターマー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物の安定供給に向けた取り組みの強化を柱とした経済安全保障に関する日英共同宣言を発表した。その後、首相はローマを訪問してイタリアのメローニ首相と会談し、最新の中東情勢や安保協力などについて協議した。首相は、日英首脳会談で「多くの分野で協力を深めている。日英関係をもっと高みに引き上げ