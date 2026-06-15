中国国家林草局によると、中国は近年、世界自然遺産、自然遺産と文化遺産の両方の価値を持つ複合遺産に対し、合理的、系統的、全体的な保護を強化し続け、保護状況は向上し続けている。国際自然保護連合（IUCN）は中国の世界自然遺産・複合遺産の90％は総合評価が良好と評価しおり、その割合は世界平均の61％、アジア平均の68％を大きく上回っている。光明日報が伝えた。中国の世界自然遺産は15件、自然・文化複合遺産は4件で、総