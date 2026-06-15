ファッション誌『CanCam』（小学館）の公式Instagramは6月15日、投稿を更新。俳優でモデルの青島心さんの美しさが際立つ動画を公開しました。【動画】モデル撮影中の青島心「横顔もきれい」同アカウントは「恵比寿の交差点で爆美女を発見CanCam7月号『今、気になる日比谷線ガールって？』で日比谷線遠征沿いに集まる美女たちについて大解説中ぜひご覧ください！」とつづり、1本の動画を投稿。青島さんが街中でポーズを取ってい