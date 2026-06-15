「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）6月13日（土）放送は、第15回「お笑いを存分に語れるBAR」。カミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）、トンツカタン森本、蓮見翔（ダウ90000）を迎え、番組MC陣（おぎやはぎ、劇団ひとり）と東京03・飯塚悟志とともに、今年上半期のお笑い事情について語り尽くす！【動画】ダウ90000・蓮見「お笑い流行っていない論争」で劇団ひとりと激突！ダウ90000・蓮見「お笑い流行っていない論争」の真相を