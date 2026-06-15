去年11月、新潟県上越市内に住む知人の70代男性の自宅に、「殺す」などと書かれた紙を送り付けた疑いで、48歳の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、住居不定・職業不詳の男(48)です。 男は去年11月28日ごろ、上越市内に住む知人の70代男性の自宅宛てに、「殺す」などと書かれた紙を同封したレターパックを発送。翌日の29日午前11時ごろ、男性にその内容を認識させて脅迫した疑いが持たれています。 被害男