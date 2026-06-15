17年ぶりの開催となったJリーグオールスター。アルビレックス新潟の選手10人と船越監督が選出され、あのレジェンドと直接対決する場面もありました。 【入場アナウンス】 「アルビレックス新潟。田代琉我、佐藤海宏、早川史哉、舩木翔、奥村仁、笠井佳祐、シマブクカズヨシ、藤原奏哉、小野裕二、若月大和、船越優蔵監督」 アルビから選手10人と船越優蔵監督が選出された6月13日のJリーグオール