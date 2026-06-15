【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 7ー1 キュラソー代表（日本時間6月15日／ヒューストン・スタジアム）【映像】天才ムシアラ、衝撃の“角度なしダイレクト弾”を放つ瞬間（実際の様子）ドイツの至宝が、衝撃のゴールを叩き込んだ。ドイツ代表のMFジャマル・ムシアラが、スペースへのランニングでボールを呼び込み、角度のない位置からダイレクトで蹴り込んだ一撃に、ファンたちが歓喜している。ドイツは日本時間6月15日、FIFA