高市首相は訪問先のイタリア・ローマで、メローニ首相と首脳会談を行いました。両首脳は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を受け、ホルムズ海峡の安全確保で緊密に連携していくことで一致しました。高市首相はイタリア到着後に入ってきた合意の一報を受けて、メローニ首相と急きょ、ホルムズ海峡の安全確保策についても議論しました。両首脳による会談は、今年1月にメローニ首相が訪日して以来2回目です。会談では、アメリ