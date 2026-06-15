イギリス政府は15日、16歳未満のSNS利用を禁止する方針を発表しました。新たな規制では、16歳未満はSNSのアカウントを作成できなくなる見通しで、対象にはTikTokやインスタグラム、フェイスブック、X、YouTube、Snapchatなどが含まれます。政府は関連する規制案を今年末までに議会に提出し、2027年春の施行を目指しています。スターマー首相は「子どもたちに子ども時代を取り戻させる」と述べ、SNSがいじめを助長したり、睡眠や学